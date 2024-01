Cascina: cerca di bloccare i ladri al supermercato, ma viene picchiato

Nel tentativo di bloccare tre malviventi che avevano appena rubato merce da un supermercato è stato picchiato selvaggiamente. L'episodio è avvenuto domenica sera, 28 gennaio, in un supermercato di Cascina dove i tre, con un valore di 160 euro di merce appena rubata, nel tentativo di fuggire, prima hanno minacciato il commesso del punto vendita che li aveva scoperti e poi hanno aggredito appunto un uomo che ha cercato di fermarli. La vittima del brutale pestaggio è stata trasportata in ospedale dove è ancora ricoverata per le gravi lesioni subite.



Dopo la fuga dei tre ladri sono intervenuti i Carabinieri di Bientina e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pontedera che, nel centro cascinese, a breve distanza dal supermercato, hanno individuato due dei tre malviventi che, a piedi, cercavano di dileguarsi, ma sono stati bloccati e identificati per due fratelli di origini rumene di 27 e 23 anni, arrestati nella flagranza di reato di furto aggravato e lesioni personali gravi in concorso.

I due, trattenuti nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Pontedera, questa mattina saranno presentati al Giudice del Tribunale di Pisa che li giudicherà con rito direttissimo.