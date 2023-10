Navacchio, ruba bevande e alimenti al supermercato: arrestato

Arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera un 39enne, per furto di bevande e generi alimentari del valore complessivo di oltre 200 euro.



Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 4 ottobre, presso il supermercato all'interno del centro commerciale 'I Borghi' di Navacchio.

Il personale del servizio antitaccheggio ha notato l’uomo che si muoveva con fare sospetto tra gli espositori della merce; la centrale operativa della Compagnia di Pontedera, ricevuta la segnalazione, ha inviato immediatamente sul posto un equipaggio della Stazione Carabinieri di Cascina.

Giunti sul luogo, i militari hanno fermato il 39enne all’uscita del negozio e rinvenuto la merce rubata.



L’uomo, arrestato, è stato condotto in caserma per le formalità di rito e quindi trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida; al termine della direttissima questa mattina il giudice del Tribunale di Pisa ha disposto la sottoposizione all’obbligo di firma.