Supermercati sotto assedio: un altro uomo denunciato per furto

Ancora un tentativo di furto in un supermercato di Pisa, il terzo in pochi giorni.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 3 novembre, una Volante della Polizia è infatti intervenuta in via Valgimigli presso il punto vendita Coop, dove la vigilanza aveva fermato un uomo che aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio senza pagare la merce per un valore complessivo di 170,64 euro. Il responsabile del furto, un 44enne, è stato denunciato in stato di libertà. La merce asportata è stata riconsegnata al supermercato.