Ruba al supermercato: fermato dalla vigilanza

Intervento nella tarda mattinata di ieri, 18 ottobre, da parte di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura presso il supermercato Esselunga in via Cisanello a Pisa. La vigilanza aveva infatti fermato un cittadino di nazionalità rumena con derrate alimentari trafugate dagli scaffali e non pagate. Il rumeno, 33enne, aveva superato le casse con merce nascosta addosso, ma è stato bloccato in attesa dell’arrivo della Polizia.

L’uomo è stato preso in carico dai poliziotti e, dopo le formalità di rito, denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato. La merce è stata restituita alla direzione del supermercato.