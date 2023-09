Furto di merce al supermercato: denunciata 25enne

Nel pomeriggio di ieri, sabato 16 settembre, pattuglie della Squadra Volanti della Questura di Pisa sono intervenute presso il supermercato Lidl di Ghezzano (San Giuliano Terme), dove personale in servizio antitaccheggio aveva notato una coppia di nordafricani aggirarsi con fare sospetto all'interno e, ai varchi, la donna che bloccava i sensori antitaccheggio per evitare l'apertura, mentre il compagno usciva indisturbato.



All'alt degli addetti la coppia è fuggita e la Polizia, dopo un rapido giro in zona, è riuscita a individuare e bloccare la donna, una tunisina 25enne in regola col soggiorno residente a Pisa e già nota per fatti analoghi. La merce rubata, per un valore di circa 250 euro, è stata restituita alla direzione del supermercato, mentre la giovane è stata denunciata alla Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso.