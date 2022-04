Rubano nove bottiglie di superalcolici in un supermercato: denunciate

Ancora un tentativo di furto in un supermercato dopo i due episodi di venerdì scorso in altrettanti punti vendita.

Nel tardo pomeriggio di ieri, presso lo Spazio Conad di via Pietrasantina a Madonna dell'Acqua, l'addetto alla vigilanza ha fermato due donne con merce non pagata. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti. I poliziotti hanno accompagnato le due donne, pisane di 37 e 55 anni, in Questura. La merce rubata consisteva in nove bottiglie di superalcolici, del valore complessivo di circa 170 euro, che sono state restituite alla direzione del supermercato. Le due sono state denunciate alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato in concorso.