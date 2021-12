Ruba al supermercato, poi paga il conto per evitare la denuncia

Intervento nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, di una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato al supermercato Pam di via Pascoli a Pisa, dove l’addetto alla sicurezza aveva fermato una persona con della merce non pagata. Il ladro è stato identificato per un pisano di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine. La merce sottratta, del valore di circa 10 euro, è stata in seguito pagata dall’uomo, così il direttore ha deciso al momento di non sporgere querela.