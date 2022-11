Ruba (ancora) prodotti da un supermercato: 22enne denunciata

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta ieri, 26 novembre, intorno alle 13.30, al Penny Market di via Bargagna, dove personale addetto al servizio antitaccheggio aveva bloccato una giovane che aveva oltrepassato le casse occultando, presumibilmente nella borsa, prodotti non pagati.

I poliziotti hanno verificato che la donna, una cittadina rumena 22enne, si era effettivamente impossessata di numerosi prodotti prelevandoli dagli scaffali, tra cui saponette, detersivi, deodoranti e lattine di bibite, oltrepassando le casse senza pagare. La merce è stata restituita alla direzione del supermercato e la donna è stata accompagnata in ufficio per l'esatta identificazione. E' stata denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di furto in esercizio commerciale.

La Banca dati ha permesso di appurare che la medesima era da ricercare perché nei suoi confronti era stato inserito un avviso di conclusione indagini preliminari, che prelude al rinvio al giudizio emesso dalla Procura della Repubblica per fatti analoghi, avviso che le è stato pertanto notificato.