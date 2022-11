Rubano alcolici e cuffie al supermercato: arrestati

Arrestati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa in flagranza di reato due stranieri che, nella serata di sabato, 19 novembre, avevano rubato alcune bottiglie di alcolici e quattro paia di cuffie bluetooth, per un valore complessivo di 280 euro, all’interno di un centro commerciale della città.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale.



All’udienza con rito direttissimo, gli arresti sono stati convalidati e i due sono stati rimessi in libertà, in attesa del processo previsto per la metà di dicembre.