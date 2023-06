Ruba surgelati al supermercato: denunciato

Intervento ieri mattina, 20 giugno, da parte di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura presso il supermercato Penny di via Bargagna, in quanto personale addetto alla vigilanza aveva sorpreso un cittadino italiano che prelevava della merce dal reparto gelo occultando dei prodotti sotto i vestiti e all’interno dello zaino per poi oltrepassare le casse senza pagare la merce.



L’uomo è stato preso in consegna dai poliziotti, identificato per un cittadino pisano 48enne, già noto alle forze dell'ordine, e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto in esercizio commerciale. La merce dal valore complessivo di circa 40euro euro, intatta, è stata riconsegnata all’esercizio commerciale.