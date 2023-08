Ruba generi alimentari al supermercato: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, domenica 6 agosto, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta presso il supermercato Conad di via Cottolengo a Pisa, dove un addetto alla vigilanza aveva segnalato un uomo che aveva asportato alcuni prodotti alimentari senza pagarli alla cassa.

I poliziotti giunti sul posto hanno identificato l’autore, un cittadino nordafricano 27enne, che è stato accompagnato in ufficio per essere denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la verifica della regolarità della sua posizione sul territorio nazionale. La merce asportata, risultata integra, è stata riconsegnata alla direzione del supermercato.