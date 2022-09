Tenta di rubare 100 euro di prodotti di bellezza dal supermercato

La Squadra Volanti della Questura di Pisa è intervenuta ieri sera, intorno alle 20.30, presso la Coop di Porta a Mare dove l'addetto alla vigilanza aveva fermato una donna con merce non pagata. La stessa è stata identificata per una 58enne residente nell'hinterland pisano, nota ai poliziotti per precedenti specifici. La donna, che aveva asportato circa 100 euro di prodotti di bellezza tentando di allontanarsi dall'esercizio commerciale, è stata denunciata alla Procura della Repubblica per furto. La merce è stata restituita alla direzione del supermercato.