Rubano salumi, formaggi, alcolici e abbonamenti antivirus al supermercato: arrestati

A Pontedera la notte scorsa i Carabinieri hanno arrestato un 54enne, un 53enne, un 23enne ed un 19enne per furto aggravato in concorso.

I quattro sono stati controllati a bordo di due furgoni, all’uscita di un supermercato cittadino e, durante l'ispezione ai veicoli, i militari hanno rinvenuto formaggi, salumi e varie bottiglie di alcolici per un valore di 600 euro, mentre nel borsello di uno dei fermati i Carabinieri hanno recuperato 40 abbonamenti antivirus per pc del valore di 2400 euro.