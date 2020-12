Con un furgone usato come ariete assaltano il supermercato: in fuga con la cassa continua

Colpo nella serata di ieri, lunedì 21 dicembre, al supermercato Conad City di via Martin Luther King a San Giuliano Terme. Una banda di ladri è entrata in azione: l'obiettivo era la cassa continua. Con un furgone, usato come ariete, hanno sfondato le porte del punto vendita e, secondo i primi accertamenti, hanno poi agganciato la cassa continua trascinandola via. Sarebbero poi fuggiti, dopo aver caricato la cassa, a bordo di un'auto lasciando davanti al supermercato il camion. I dettagli sull'esatta dinamica e sull'identità dei malviventi potrebbero essere estrapolati dalla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza del Conad City. Sul colpo indagano i Carabinieri.