San Giuliano Terme, ruba generi alimentari al supermercato: denunciato

Via Martin Luther King

Aveva cercato di rubare alcuni generi alimentari, nascondendoli addosso, al supermercato Conad di via Martin Luther King a San Giuliano Terme, ma è stato fermato da un addetto del punto vendita che ha avvisato la Polizia. A finire nei guai nel tardo pomeriggio di martedì un 31enne pisano che non ha saputo spiegare agli agenti intervenuti i motivi del gesto: aveva pagato alcune derrate alimentari mentre altre, corrispondenti a circa 20 euro di spesa, gli sono state trovate dai poliziotti nello zaino e sotto la giacca. La merce è stata restituita alla direzione del supermercato, mentre il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato.