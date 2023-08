Furto in un supermercato e scippo: doppio intervento della Polizia

Intervento della Polizia di Stato nel pomeriggio di giovedì 3 agosto al supermercato Coop di via Valgimigli a Pisa, dove un cittadino italiano era stato sorpreso a rubare articoli in vendita. I poliziotti intervenuti hanno restituito la refurtiva al negozio mentre il responsabile è stato denunciato per furto aggravato. Il Questore di Pisa nei suoi confronti ha emesso il foglio di via obbligatorio e il contestuale divieto di ritorno sul Comune di Pisa per 3 anni.

Sempre nel pomeriggio di ieri, intervento delle Volanti in via della Seta per uno scippo ai danni di una anziana, la quale ha riferito che giovani a volto travisato e a bordo di uno scooter le si erano avvicinati e le avevano strappavato di dosso una collana in oro. Sul posto anche gli investigatori della Squadra Mobile per le successive indagini.