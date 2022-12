Tenta di rubare all'interno del supermercato, ma la vigilanza lo scopre: denunciato

Una volante della Questura è intervenuta nel primo pomeriggio di mercoledì 14 dicembre in viale delle Cascine per un furto avvenuto all'interno del supermercato Pam. Sul posto i poliziotti hanno identificato il presunto autore: un cittadino di origini polacche di 30 anni, individuato dal personale di sorveglianza del negozio dopo che era stato visto occultare generi alimentari sotto i vestiti.

Gli oggetti trafugati sono stati restituiti alla direzione del supermercato, mentre lo straniero è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito, al termine dei quali è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato, oltre al possesso ingiustificato di grimaldelli. Infatti il polacco, all'esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di uno 'spadino', un attrezzo per forzare serrature che è stato debitamente sequestrato.