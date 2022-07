Le rubano il telefono mentre parla in Bluetooth: dà l'allarme, ladro fermato

Nuova operazione lampo e di successo per la Polizia Municipale di Pisa, in risposta ad una richiesta d'aiuto per furto, stamani 4 luglio, in Piazza Arcivescovado. La titolare di una bancarella ha chiesto l'intervento degli agenti quando ad un tratto si è accorta che qualcuno le aveva appena rubato il telefono: mentre parlava in collegamento Bluetooth la comunicazione si è interrotta ed in pochi secondi ha capito cosa fosse appena successo.

Gli operatori hanno fermato lì vicino un 50enne georgiano, sospettato di aver sottratto il cellulare e di averlo poi passato ad un complice. Infatti l'oggetto è stato solo in seguito recuperato già molto lontano dal luogo del furto, cioè presso il supermercato Pam di via San Lorenzo. L'ipotesi degli agenti è che il complice si sia mosso in bicicletta. In ogni caso, alla fine, il bene è tornato in possesso della legittima proprietaria.