Ruba il telefono al commerciante, poi sputi e calci per fuggire: arrestata

Ha provato a negare e fuggire in tutti i modi, ma alla fine è stata denunciata per rapina impropria ed ha rimediato la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa. Protagonista una donna di origini rumene, arrestata dalla Polizia nella tarda mattinata dello scorso 27 luglio presso il mercato di via Paparelli a Pisa.

Secondo la ricostruzione, la malvivente si aggirava in modo sospetto fra le bancarelle, quando ha sfruttato un momento di distrazione del venditore per prendergli il cellulare dal bancone, per poi allontanarsi. L'uomo ha ben presto capito l'accaduto e si è messo all'inseguimento della donna. Nel mentre, ha fatto squillare il proprio telefono per essere sicuro di seguirlo, che infatti ha cominciato a suonare fra le mani della fuggitiva. Una volta raggiunta, lei ha continuato a negare i fatti, rispondendo al derubato con sputi e calci, nel tentativo di tenersi lo smartphone e andare via. A quel punto è sopraggiunta la Volante che ha definitivamente fermato la donna, che ha reagito con violenza anche verso gli agenti.

L'arresto a quel punto era scontato. Al processo per direttissima, nella mattinata odierna, il provvedimento è stato confermato ed è stata irrogata la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa.