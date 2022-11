Rubano termosifoni in uno stabile del Comune: arrestati

Arrestate ieri pomeriggio dai Carabinieri a Volterra due persone sorprese in flagranza di reato, nella zona ospedaliera, mentre tentavano di impossessarsi di alcuni termosifoni adagiati sul pavimento, all’interno di una struttura abbandonata di proprietà del Comune di Volterra.



Accompagnati negli uffici dell'Arma per l’identificazione, le due persone sono state arrestate per il reato di furto aggravato in concorso.La refurtiva, consistente in sei termosifoni, è stata restituita ad una persona delegata dal Comune di Volterra.