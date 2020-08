Centro storico: sfondano la vetrata del negozio con un tombino per rubare

Ancora un furto in centro storico. Questa volta ad essere colpito è stato il negozio di abbigliamento Scout in via Garofani, parallela di Corso Italia. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso un uomo con il volto travisato che ha sfondato con un tombino le vetrate dell'esercizio. Il tutto è avvenuto intorno alle 4 di stamani, martedì 4 agosto. Il malvivente è poi entrato all'interno dell'esercizio, portando via il fondo cassa, dove erano custoditi circa 350 euro. L'episodio è stato denunciato questa mattina alle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tecnica è la stessa utilizzata nei giorni scorsi sui lungarni con i ladri che hanno fatto visita alla gelateria De Coltelli e al Caffè dell'Ussero, e che era già stata utilizzata all'alba del 22 luglio scorso per 'assaltare' il ristorante Il Tocco e la stessa gelateria De Coltelli.

Gallery