Ruba una motosega e un trapano da un furgone in sosta

Un uomo che vagava a piedi, intorno alle 2 di notte, in via Vespucci verso via Puccini è stato notato da una pattuglia della Squadra Volanti della Questura. In mano aveva una valigetta da lavoro e una motosega di colore arancione.



I poliziotti, sospettando che il soggetto avesse appena commesso un furto, gli hanno intimato l’alt, ma questi con il favore del buio e approfittando della distanza che lo separava dalla pattuglia è riuscito a darsi alla fuga.

Durante le ricerche, in via Vespucci è stato trovato in sosta un furgone di colore bianco con lo sportello destro aperto. Dopo aver contattato il proprietario del mezzo è stato accertato il furto di una motosega di colore arancione e di un trapano avvitatore contenuto in una valigetta. Gli oggetti asportati corrispondevano a quelli che aveva in mano l'uomo in fuga.



Le ricerche sono continuate incessantemente fino a che circa tre ore dopo il ladro è stato individuato sotto i portici di viale Gramsci. Sebbene non avesse più con sé gli strumenti rubati, era vestito con gli stessi capi di abbigliamento di quando era sfuggito una prima volta alla pattuglia; anche stavolta ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti.



E’ stato identificato per un cittadino tunisino 39enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, accompagnato in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato. Al termine delle incombenze di rito non ha riacquistato la libertà ma è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che ha avviato nei suoi confronti le procedure di espulsione dal territorio nazionale.