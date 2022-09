Fatto saltare l'atm dell'ufficio postale di Asciano Pisano

Ladri in azione questa notte, fra il 2 e il 3 settembre, ad Asciano Pisano, nel comune di San Giuliano Terme. Ignoti hanno fatto esplodere l'atm dell'ufficio postale in via San Rocco, per rubare i contanti al suo interno. Sul posto per le indagini sono intervenute le Volanti, la Squadra Mobile e la Polizia scientifica.

Le pattuglie si sono fiondate sul posto non appena è scattato l'allarme. Alla luce di quanto riscontrato e ascoltando le testimonianze dei residenti, gli autori del colpo sarebbero stati 3 o 4, a volto coperto. In pochissimo tempo hanno forzato la porta d'ingresso antipanico e, una volta all'interno, hanno fatto saltare il distributore verosimilmente con l'utilizzo di una combinazione di acetilene e ossigeno. Un testimone ha riferito agli agenti di almeno 4 persone allontanatesi dal luogo del furto a bordo di autovettura di coloro grigio.

La somma asportata è pari circa 40mila euro. La struttura è stata affidata alla vigilanza delle guardie giurate, in attesa dei lavori di sistemazione dei danni. Le indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile.