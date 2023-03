Sorpresi con gli utensili da lavoro rubati nel negozio: denunciati due 50enni

A notarli è stato l'addetto all'antitaccheggio, poi la Polizia è intervenuta per chiudere la questione e denunciare alla Procura della Repubblica i due autori per il reato di tentato furto aggravato in concorso. La Squadra Volanti della Questura si è presentata ieri, 26 marzo, intorno alle 17.30, presso l'esercizio commerciale Tecnomat sull'Aurelia-via delle Colombaie. Secondo quanto ricostruito due clienti, due italiani 50enni residenti a Coltano, hanno preso dagli scaffali alcuni utensili da lavoro, per poi nasconderli sotto gli indumenti e dirigendosi verso l'uscita. A quel punto sono stati controllati dal personale di vigilanza. Gli agenti hanno restituito alla direzione del negozio i materiali, dal valore di circa 60 euro, per poi procedere al deferimento dei due uomini.