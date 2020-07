Rubano vino e generi alimentari dal supermercato: rintracciati e denunciati

Le Volanti della Questura hanno perlustrato il centro storico di Pisa questa notte, per i servizi di controllo ma anche per rintracciare gli autori di un furto, avvenuto intorno a mezzanotte ai danni dell'Eurospin di via Da Morrona. I ladri hanno rubato alcune bottiglie di vino e generi alimentari, per un valore di pochi euro. Per i due soggetti, due senegalesi di 20 e 40 anni, è scattata la denuncia per furto aggravato e la procedura di espulsione, in quanto irregolari sul territorio nazionale.

Le immagini della videosoveglianza sono state la chiave dell'indagine. In esse si vede la dinamica del furto, con i due uomini che scavalcano il cancello e forzano la porta d'ingresso, ed in più appare chiaro il loro abbigliamento. A notte inoltrata gli agenti hanno rintracciato gli stranieri per le vie del centro, uno di loro in particolare aveva esattamente gli stessi vestiti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta fermati sono stati portati negli uffici della Questura ed identificati. Entrambe sono già noti per i loro precedenti di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Una volta risultati anche irregolari è scattato il decreto di espulsione del Prefetto di Pisa, oltre la denuncia per furto. A metà settimana, sempre durante i consueti controlli, altri due stranieri originari del Ghana sono risultati irregolari e quindi gravati dal decreto di espulsione del Prefetto con ordine di allontamento dal territorio nazionale del Questore.