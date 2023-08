Furto ai danni di un turista: scovato il ladro grazie al Gps del computer dentro allo zaino

Nella mattina di domenica 6 agosto un cittadino straniero si è presentato in Questura per denunciare il furto dello zaino e del notebook. Grazie alla descrizione del legittimo proprietario, una volante è riuscita ad intercettare una persona che non è riuscita a giustificare il possesso dello zaino: il gps del computer è stato utilizzato per rintracciarne la posizione. L'uomo è stato ritrovato all'interno di un casolare abbandonato. Perciò è stato accompagnato in Questura per l'identificazione e la restituzione degli oggetti al cittadino straniero.