Ruba lo zaino ad un viaggiatore che attende il treno: fermato ed espulso

Alla vista della Volante della Polizia hanno cercato di dileguarsi, prendendo una traversa di via Corridoni, ma sono stati bloccati dagli agenti. E' successo stanotte intorno alle 4. I due erano già noti alle forze dell'ordine. Il primo, un cittadino italiano, è infatti sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, impostagli dall’Ufficio di Sorveglianza di Pisa perché ritenuto socialmente pericoloso; pertanto, oltre alla contravvenzione amministrativa per aver violato a quell’ora il coprifuoco imposto dalla normativa anti-Covid, verrà segnalato all’autorità giudiziaria per aver violato le disposizioni di non allontanarsi dal domicilio dalle 21 alle 7 e di non frequentare pregiudicati.

L’altro uomo che era con lui infatti, un cittadino marocchino 31enne, aveva precedenti per reati contro il patrimonio. E' apparso da subito insofferente al controllo ed è stato immediatamente riconosciuto dai poliziotti come il soggetto che circa un’ora prima si era reso responsabile del furto di uno zaino di un viaggiatore residente a Roma che intorno alle 3, nell’attesa del primo treno utile, si era assopito su una panchina lasciando temporaneamente incustoditi i propri effetti personali.



L’extracomunitario è stato condotto in Questura, dove è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di parte della refurtiva contenuta nello zaino, ovvero un paio di orecchini in argento e madreperla e un manufatto artigianale in legno. Inoltre, i poliziotti, con l’aiuto dei colleghi della Polfer, hanno acquisito le immagini del furto, che hanno dato la prova che il fermato era l’autore materiale del colpo.

Essendo trascorsa la flagranza, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato, nonché contravvenzionato per violazione della normativa anti-Covid. Inoltre, essendo irregolare sul territorio nazionale, è stato trattenuto per perfezionare la procedura di espulsione. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha concesso alla Questura un posto presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Torino, dove verrà accompagnato da una pattuglia per essere poi definitivamente rimpatriato al paese d’origine.