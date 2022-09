Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane: esposto il Galeone Rosso

Conto alla rovescia verso domenica 11 settembre, quando sulle acque dell’Arno Pisa contenderà ad Amalfi, Venezia e Genova la conquista della 67ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, la rievocazione storica nata sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e la cui prima edizione si è svolta a Pisa il 1º luglio 1956, alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Da oggi è in bella mostra in piazza XX Settembre il Galeone Rosso pisano. Il programma della manifestazione e gli equipaggi saranno invece svelati nei prossimi giorni. L’evento sull’Arno manca dal 2017.

Nelle settimane scorse è intanto iniziata la campagna di comunicazione in vista dell’appuntamento. In alcuni punti della città, infatti, sono esposti i totem di promozione, in alcuni casi accompagnati dalla riproduzione del galeone pisano per invitare turisti e pisani a scattarsi una foto ricordo da socializzare con la scritta # Regatarepubblichemarinare2022. E’ poi possibile collegarsi tramite un QRCode a un indirizzo web per partecipare a un gioco che con semplici domande invita alla scoperta delle curiosità della Regata. Intanto, sui social del Comune di Pisa e di Pisa Turismo prosegue la campagna digitale che andrà avanti fino all’11 settembre.