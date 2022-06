Torna con la 5ª edizione la gara dei Carretti di Peccioli

Ritorna dopo 3 anni di assenza la gara dei Carretti in discesa a Peccioli, la manifestazione sportivo-folkloristica che rievoca un antico gioco di strada degli anni '60 e '70, quando era consuetudine costruire dei rudimentali carretti di legno con cuscinetti a sfera come ruote e scendere lungo le strade. L'iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Peccioli e gode del patrocinio del Comune e della Speeddown Italia, l'ente che gestisce e coordina le competizioni di questo genere in Italia.

Sono ben 40 gli equipaggi preiscritti alla gara, per un totale di 44 piloti: carretti con ruote di gomma, folkloristici, bobcar, solo per citarne alcuni e anche le gravity bike, delle particolari bici da discesa dove si segnala la presenza tra gli iscritti del campione del mondo della specialità Luca Lusini. I piloti locali gareggeranno con carretti di legno originari della tradizione pecciolese, condimensioni massime di 100 centimetri per la larghezza e 180 di lunghezza, mentre l'altezza non deve superare i 50 centimetri e devono avere 4 ruote costituite da cuscinetti a sfera o rulli rivestite in gomma piena; misura massima del diametro esterno fissata a 200 millimetri e per la larghezza di 60 millimetri.

Una corsa che cerca nella sua semplicità di valorizzare le bellezze del borgo e di porre l'attenzione sui temi dell'ecologia e del recupero dei materiali di scarto. Il percorso di gara è lungo 700 metri con una pendenza del 6,5%, si snoda interamente lungo il centro storico di Peccioli, con la partenza ubicata nella suggestiva Piazza del Popolo, per poi svilupparsi in Piazza Fra Domenico da Peccioli, via Lambercione, Piazza Monsavino, dove passerà davanti all'ingresso del Palazzo senza Tempo, per proseguire per la rampa di via Carraia per poi immettersi in via Giuseppe Garibaldi dove è previsto il traguardo. Un tracciato che presenta nella prima parte del percorso dei tratti in lastricato.

Il programma della gara prevede 4 discese cronometrate, a partire dal pomeriggio, il prossimo sabato 25 giugno: il via alla prima discesa sarà dato alle ore 17, la seconda discesa p prevista per le 18.15, pausa cena per poi riprendere la corsa con la terza discesa alle ore 21.15; la quarta e conclusiva discesa alle ore 22.30. L'ingresso alla manifestazione è gratuito .