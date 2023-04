Gara di triathlon a Marina di Pisa: modifiche al traffico

Si svolgerà a Marina di Pisa, domenica 30 aprile, la competizione sportiva 22° Triathlon Sprint. Per consentire lo svolgersi della manifestazione il Comune di Pisa ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità.

Dalle ore 14 del giorno 29 aprile fino alle ore 14 del giorno 01 maggio:

- VIA TULLIO CROSIO, nel tratto compreso tra piazza Baleari e piazza Viviani, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta (00/24) per consentire le operazioni di montaggio/smontaggio strutture in uso per la manifestazione, eccetto i veicoli in uso all’organizzazione;

- BRACCETTO DI ACCESSO LATO NORD DI PIAZZA BALEARI, tratto compreso tra piazza Baleari e via Maiorca, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta (00:00/24:00), eccetto i veicoli in uso all’organizzazione.

Dalle ore 11 fino alle ore 16 del giorno 30 aprile, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli nelle seguenti vie:

- BRACCETTO DI ACCESSO LATO SUD DI PIAZZA BALEARI, tratto compreso tra via Minorca e piazza Baleari;

- PIAZZA BALEARI;

- VIA MINORCA, tratto compreso tra via Moriconi e piazza Baleari;

- VIA MAIORCA;

- VIA DAIBERTO, su ambo i lati nell’area di intersezione con via Maiorca, divieto di sosta per due stalli su ogni lato dell’incrocio;

- VIA BARBOLANI, tratto compreso tra via Maiorca e via Ceccherini;

- VIA CECCHERINI;

- VIALE D’ANNUNZIO DAL CIVICO 184 AL CIVICO 194.

Dalle ore 13.15 fino alle ore 15.30 del giorno 30 aprile la sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara, come segnalata dai veicoli recanti i pannelli 'inizio gara' e 'fine gara' nonché l’istituzione della segnaletica di divieto di transito a tutti i veicoli eccetto veicoli partecipanti e/o utilizzati dall’organizzazione per lo svolgimento della gara, nelle seguenti vie:

- BRACCETTO DI ACCESSO LATO SUD DI PIAZZA BALEARI, tratto compreso tra via Minorca e piazza Baleari;

- VIA MINORCA, tratto compreso tra via Moriconi e piazza Baleari;

- VIA MAIORCA;

- VIA BARBOLANI, tratto compreso tra via Maiorca e via Ceccherini;

- VIA CECCHERINI;

- VIALE D’ANNUNZIO, tratto compreso tra viale D’Annunzio e l’intersezione con via della Casa Rossa.

Dalle ore 13.15 fino alle ore 15.30 del giorno 30 aprile, istituzione di strada a fondo chiuso in corrispondenza delle intersezioni che adducono alle strade percorse dalla corsa ciclistica e istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista, dove non previsto:

- VIA SCOGLIO DELLA MELORIA intersezione con viale G. D’Annunzio;

- VIA DON CALLISTO MANDER, tratto compreso tra via Ciurini e via Barbolani;

- VIA BARBOLANI, tratto compreso tra via della Sirenetta e via Maiorca;

- VIA CIURINI, tratto compreso tra piazza Viviani e via Maiorca;

- VIA CIURINI, tratto compreso tra via Don Callisto Mander e via Maiorca;

- VIA DAIBERTO, tratto compreso tra piazza Viviani e via Maiorca

Dalle ore 13.15 fino alle ore 15.30 del giorno 30 aprile, istituzione di strada a fondo chiuso in corrispondenza delle intersezioni che adducono alle strade percorse dalla corsa ciclistica:

- VIA DELLA FOCE intersezione con via Ceccherini (rotatoria);

- VIA BARBOLANI intersezione con via Ceccherini (rotatoria);

- VIALE G. D’ANNUNZIO intersezione con via Ceccherini (rotatoria Bocca d’Arno);

Dalle ore 13.15 fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile, obbligo di svolta a destra:

- VIA MORICONI, tratto compreso tra via Duodo Duodi per i veicoli provenienti da Tirrenia;

- VIA MILAZZO, tratto compreso tra via Milazzo e via Ivizza, direttrice di marcia Marina di Pisa/Tirrenia;

- VIA DON CALLISTO MANDER, tratto compreso tra via Ciurini e via Milazzo, direttrice da piazza Maria Santissima Ausiliatrice;

- VIA DELLA CASA ROSSA, direttrice di marcia da Marina di Pisa per Pisa;

- VIA DEL RAGNAINO, tratto che si immette sul viale G. D’Annunzio, direttrice di marcia da Marina di Pisa per Pisa;

Dalle ore 13.15 fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile, obbligo di svolta a sinistra:

- VIA MILAZZO, tratto compreso tra via Milazzo e via Ivizza, direttrice di marcia Tirrenia/Marina di Pisa;

- VIA DON CALLISTO MANDER intersezione con via Ciurini per i veicoli provenienti dalla strada a fondo chiuso;

- VIA MINORCA, tratto compreso tra via Duodo Duodi e via Moriconi, direttrice di marcia per Tirrenia.