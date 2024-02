Individuato e sanzionato dalla Polizia Locale di Pontedera l'autore di uno sversamento di gasolio che si è recentemente verificato in numerose strade. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di venerdì scorso, con il gasolio lasciato sull'asfalto in diverse vie del centro e fino alla frazione di La Rotta. E' stato necessario l'intervento del personale reperibile del Comune di Pontedera per ripristinare lo stato dei luoghi, con una operazione che ha richiesto l'ausilio di più pattuglie della Polizia Locale di Pontedera.

Il responsabile è stato prontamente individuato dalla stessa Polizia Locale di Pontedera grazie ad una attenta e paziente visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza del Comune, installate in vari punti del territorio comunale. Alle ore 15.25 veniva rilevato su via I Maggio il primo passaggio del trasgressore alla guida di un Suv di colore bianco. Questi, proveniente da via Belfiore, proseguiva su via Saffi per poi immettersi su via Tosco Romagnola, andando ad imbrattare la sede stradale percorsa fino alla rotatoria del Melograno. Lo sversamento è stato rilevato anche in Piazza Unità d'Italia. La sanzione al Codice della Strada, consistente in centinaia di euro, decurtazione punti sulla patente di guida e successivo addebito delle operazioni di ripristino in sicurezza della sede stradale, è stata contestata e immediatamente notificata al trasgressore al mattino seguente all'evento.

"Non posso che ringraziare e complimentarmi con gli agenti della Polizia locale - commenta il neo Dirigente di Polizia Locale Unione Valdera Francesco Frutti - che ancora una volta hanno dato prova di tempestività e competenza nell’individuare il responsabile di un comportamento spiacevole e vietato dalla legge. L'attività della Polizia locale si compone in gran parte di un impegno molto lontano dai riflettori, fatto di indagini, gestione delle segnalazioni e di colloqui: un grande lavoro, spesso non visibile, ma che nel medio e lungo termine dà risultati davvero importanti. Anche stavolta è risultato determinante il lavoro congiunto tra gli Agenti di Polizia Locale e gli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale".