'Senza biglietto' sul treno per La Spezia: gatta ritrova il suo padrone

Oltre 500mila persone, da lunedì 27 maggio, avevano letto e condiviso l'avviso pubblicato dal NOGRA di Pisa, le Guardie Zoofile Soccorso Animali Protezione Civile: una gattina era stata ritrovata al capolinea di La Spezia, a bordo del treno regionale partito in mattinata da Pisa.

Il felino è stato trasportato a Pisa e affidato alle cure del dirigente del NOGRA Michele Mennucci. Dopo alcuni giorni di ricerche svolte lungo il tragitto percorso dal convoglio quel giorno (Pisa San Rossore, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Forte Dei Marmi, Massa, Carrara, Sarzana, Vezzano, La Spezia Migliarina), finalmente è arrivato il lieto fine.

La gatta, grazie all'attivazione degli agenti della Polizia Ferroviaria, nella mattina di giovedì 30 maggio ha riabbracciato il suo amato umano. L'incontro, come raccontano le Guardie Zoofile sul loro profilo Facebook, "è stato commovente. Infatti, appena sentita la voce dell'uomo, la gatta ha incominciato a miagolare a più non posso, come se volesse dire al suo amato umano 'sono qui, ti aspettavo, mi sei mancato'".

"Il giorno prima - prosegue il racconto del NOGRA - l'uomo aveva contattato telefonicamente il N O G.R.A. e poi l'A.G.A.P., riferendo che da domenica scorsa aveva smarrito la sua gatta, e che abitava nei pressi della stazione di La Spezia. Pertanto all'uomo era stato chiesto se la gatta che aveva smarrito avesse dei particolari segni di distinzione su alcune parti del corpo, che una volta comunicati sono stati immediatamente verificati, risultando esatti".

L' uomo, ha raccontato che la gatta ha cinque anni e tutte le mattine lo accompagna al binario del treno che prende ogni giorno, e poi torna a casa. Evidentemente qualcosa è andato storto, e la gatta invece di tornare a casa è salita su un altro treno, pensando sicuramente di trovare il suo amato umano.