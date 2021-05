Peccioli, gattini abbandonati nei pressi di un cassonetto: la Polizia Locale cerca il responsabile

Sono stati probabilmente lanciati da un'auto di passaggio, questa mattina, 11 maggio, quattro gattini appena nati. Chi ha compiuto il gesto non è nemmeno sceso dal veicolo visto che i cuccioli sono stati ritrovati non all'interno ma bensì intorno al cassonetto dei rifiuti in via dei Cappuccini a Peccioli. La segnalazione, anonima, è arrivata alla Polizia Locale Alta Valdera che sta cercando di risalire al responsabile del gesto attraverso la visione della telecamera di videosorveglianza, con la speranza anche che chi ha abbandonato i gattini si presenti spontaneamente al Comando. Qualsiasi dettaglio fornito da eventuali testimoni potrebbe inoltre essere utile per ricostruire l'episodio.

I gattini, trovati in precarie condizioni di salute, sono stati affidati al gattile di Lajatico per le cure necessarie.