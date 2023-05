Gatto senza cibo e acqua chiuso in auto: salvato dalla Polizia

Alle ore 13.20 una volante della Polizia è intevenuta in zona ingegneria per la segnalazione di un gatto in sofferenza, chiuso all'interno di un auto senza cibo e acqua. Sul posto anche personale dei Vigili del Fuoco, che si è occupatodi aprire la portiera del veicolo in sicurezza. Il povero animale, una volta salvato, è stato dato in custodia alla guardie zoofile per tutti gli accertamenti del caso. I proprietari sono stati redarguiti per il loro comportamento e sanzionati in base al regolamento comunale sugli animali domestici.