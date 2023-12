Università: dalla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica nasce un rivoluzionario gel ecografico

Il dottor Claudio Bandini, allievo della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università di Pisa diretta dal professore Emanuele Neri, è l'inventore di un gel ecografico che permette di abbattere la trasmissione delle infezioni tramite la sonda ecografica. Il brevetto di cui Bandini è titolare è stato presentato al Forum mondiale per la medicina, svoltosi a Dusseldorf dal 13 al 16 novembre.



Claudio Bandini si è laureato presso l’Ateneo pisano in Scienze biologiche molecolari e in Medicina e Chirurgia. La sua invenzione rappresenta un decisivo passo avanti in campo diagnostico ed interventistico ecografico.

Il gel ecografico si distingue infatti per la sua formulazione innovativa e brevettata poiché antibatterica, antivirale (denaturante anche il Sars-CoV2, ben noto per la pandemia COVID-19) e antifungina: ciò assume un'importanza cruciale considerando che le procedure ecografiche sono direttamente correlate a un aumento considerevole dei rischi di infezione trasmesse tramite la sonda - problema ben noto in sanità (basti pensare che la prima morte connessa a questa problematica è stata descritta nel 2012), che contribuisce anche allo sviluppo delle antibiotico-resistenze ospedaliere.

"Grazie a questa innovazione, presto lavoreremo alla formulazione di linee guida europee per la pratica ecografica" ha commentato il professor Neri che coordina il dipartimento di Qualità, Sicurezza e Standard in diagnostica per immagini della Società Europea di Radiologia.