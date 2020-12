Coronavirus: gel igienizzante in regalo con l'abbonamento del bus

Parte con il nuovo anno, la campagna 'Insieme contro il virus', ideata da Ctt Nord e Cap in collaborazione con l’Azienda Speziali Laurentiani, che ha origine a Perignano (Pisa) nel 1821. L’iniziativa è rivolta agli abbonati al mezzo pubblico dei territori di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara dove Ctt Nord svolge il servizio oltre che di Prato ed Empoli sotto la competenza di Cap. A partire dal mese di gennaio 2021, gli abbonati al bus riceveranno in omaggio una bustina di gel igienizzante riutilizzabile in più momenti, utile per disinfettare le mani e contrastare così la diffusione del Coronavirus.

"Questa nuova iniziativa - si legge nella nota di presentazione dell'azienda - è un’ulteriore azione concreta che Ctt Nord ha messo in campo per convivere con il virus in sicurezza. Ctt Nord ricorda che, attraverso sanificazioni giornaliere e quindicinali dei propri mezzi oltre che speciali per le condotte interne dell’aria calda e fredda, si impegna a contrastare il virus sul campo impiegando risorse, personale e mezzi di eccellenza". La Società agricola Speziali Laurentiani s.a.s. è un’azienda specializzata nella coltivazione e trasformazione di piante officinali e nella conseguente produzione di cosmetici, caratterizzati da formulazioni ad impronta naturale, contenenti materie prime e principi attivi di origine vegetale, vincitrice del premio nazionale Coldiretti Oscargeen 2007 e 2019.

La distribuzione delle bustine avverrà presso le biglietterie Ctt Nord e Cap e in alcuni altri punti individuati dalle aziende:

Castelfranco Di Sotto - Viale Europa

Cecina - Piazza Della Libertà

Empoli - Cap Piazza Don Minzoni

Firenze - Largo Alinari

Larderello - Via Di Possera

Livorno - Largo Duomo

Lucca - Piazzale Verdi

Pisa - Sesta Porta

Pontedera - Via Sacco E Vanzetti

Portoferraio - Viale Elba

Prato - Piazza Stazione

Carrara - Piazza Matteotti Edicola Marchetti

Aulla - Viale Della Resistenza, 9 Bar Trocadero

Viareggio - Piazza D'Azeglio

Volterra - Piazza Ginori Conti