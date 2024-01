La gelateria De' Coltelli conquista i Tre Coni del Gambero Rosso e il Premio Innovazione Cna

La Gelateria De' Coltelli trionfa al Sigep di Rimini, la più importante fiera internazionale dedicata alla pasticceria, gelateria e panificazione, portando a casa due importanti riconoscimenti: i Tre Coni del Gambero Rosso e il Premio Innovazione consegnato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa (Cna).

Dal 2017 la celebre guida del Gambero Rosso, Gelaterie D’Italia, assegna da uno e tre coni (a seconda del grado di eccellenza) per premiare il miglior gelato italiano: su 39mila attività in Italia ne seleziona poco più di 50 a cui conferire i Tre Coni. La De’Coltelli è l’unica gelateria di Pisa e di Lucca a ricevere il massimo riconoscimento fin dall’anno dell’istituzione del premio.

Il premio innovazione è invece stato assegnato dalla Cna nazionale per aver realizzato il primo gelato al cioccolato tracciato in blockchain dalla pianta: sulla targhetta del sorbetto al cioccolato realizzato durante la passata stagione è stato apposto un QR code, scansionabile tramite smartphone, attraverso cui è stato possibile ripercorrere a ritroso la storia del prodotto, fino a risalire alla pianta e al contadino. Questo consente al consumatore di avere un riscontro totale sul prodotto che acquista e di poter scegliere consapevolmente ciò che mangia (anche se la materia prima proviene dall’altra parte del mondo); al coltivatore di sapere che fine fa il suo prodotto e di essere pagato il giusto prezzo; a chi cura le filiere di salvaguardare la qualità, la complessità, la biodiversità; al gelatiere di trasmettere l’artigianalità, la qualità e di differenziare, anche a livello formale, il proprio prodotto da chi non lavora direttamente le materie prime, facendo entrare virtualmente i propri clienti nel laboratorio.

Sarà possibile tornate a gustare il gelato al cioccolato tracciato in blockchain e tutte le altre chicche della De’Coltelli a Pisa e a Lucca a fine febbraio, quando è prevista l’apertura della stagione 2024.