La Gelateria Rufus di Pisa protagonista di 'Botteghe in Vetrina'

Promuovere la presenza sui canali web e social delle eccellenze alimetari, valorizzando produttori e attività del territorio. Con queste premesse nasce 'Botteghe in Vetrina', la degustazione alla scoperta dei prodotti tipici della Toscana che ha visto la Gelateria Rufus di Pisa protagonista del viaggio gastronomico che ha coinvolto altre cinque attività d'eccellenza situate nei centri storici di altrettante città toscane. Un progetto organizzato a livello regionale da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma regionale di promozione del turismo enogastronomico 'Vetrina Toscana', con il sostegno di Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica e il contributo di Unioncamere Toscana.

Inaugurata nel 2014 da Laura Gagliardi insieme al marito Alfredo Gambardella all'incrocio tra Piazza Martiri della Libertà e via San Lorenzo, la Gelateria Rufus utilizza per i propri gelati soltanto frutta fresca stagionale locale e latte crudo a chilometro zero. In occasione della 'Merenda in Bottega' organizzata per 'Botteghe in Vetrina', la Gelateria Rufus è stata protagonista di un video dove i titolari Laura e Alfredo hanno raccontato la loro storia, offrendo una degustazione a base di gelato di arachide di Venturina variegato al cioccolato bianco, gelato di fagiolo zolfino di Pratomagno e melagrana a km zero, gelato funzionale (o nutraceutico), sorbetto Veganok, gelato di pecorino al vino Chianti Docg, miele di macchia mediterranea di Rosignano e pinoli del Parco naturale di Migliarino San Rossore e gelato gastronomico.

"Rufus è un sogno familiare che si è avverato andando avanti oltre le nostre aspettative in un percorso ricco di soddisfazioni e a marzo festeggeremo i 10 anni di attività", le parole piene di emozione della titolare Laura Gagliardi. "Siamo nati per condividere l'arte e la scienza del gelato nel rispetto dell'ambiente all'insegna della sostenibilità, della territorialità e della stagionalità. A darci la spinta per cominciare è stata proprio la nostra grande passione per il gelato, che preparavamo in casa come merenda per le nostre bambine Giulia e Nicole, che oggi hanno 21 e 18 anni, prendendo il latte crudo da una fattoria locale. Eravamo tutti così appassionati che la scelta di aprire una nostra gelateria è stata spontanea, ma senza snaturare le nostre origini. Siamo l'unica gelateria di Pisa ad usare il latte crudo a km zero e da due anni siamo inseriti nella guida Gambero Rosso. Una bella soddisfazione visto che in questa guida figurano meno di 500 gelaterie artigianali tra le 50mila presenti in Italia e questo significa che solo l'1% delle gelaterie artigianali è inserito in questa guida".

"Siamo orgogliosi di aver acceso i riflettori su una realtà dalle caratteristiche uniche come la gelateria Rufus, esempio di valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, sulla filiera agroalmineta re e del Made in Italy", i complimenti del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. "Dietro a un'impresa c'è sempre una storia da raccontare, e gli strumenti digitali permettono di far conoscere attività portate avanti con passione e sacrificio da famiglie e imprenditori che contribuiscono in modo determinante a promuovere il nostro territorio".