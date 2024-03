La Gelateria Rufus di Pisa compie dieci anni di attività. Un traguardo importante, dopo le soddisfazioni per i riconoscimenti ricevuti dalla nota rivista Gambero Rosso. Per festeggiare il compleanno i titolari Alfredo Gambardella e Laura Gagliardi lanciano una dolce iniziativa: "Sono stati anni talmente belli e ricchi di soddisfazioni che abbiamo deciso di fare noi un regalo ai nostri clienti, a cui chiediamo di passare a farci gli auguri nella Gelateria di Piazza Santa Caterina venerdí 15 marzo tra le 16 e le 19, e cosí ricevere in regalo una coppetta piccola con due gusti a scelta".

Sembra ieri, ad Alfredo e Laura: "E' ancora cosí vivido in noi il ricordo di quel giorno, l'inaugurazione della Gelateria Rufus. Era un sabato tiepido di sole dieci anni fa. E noi dentro, in trepidante attesa. Noi stavamo per nascere e loro, i nostri clienti, accorrevano curiosi. Erano tanti, talmente tanti che la fila bloccava tutta via San Lorenzo. E noi col cuore traboccante di gioia ascoltavamo i commenti entusiastici. Ed è proprio ai nostri clienti che dedichiamo questo compleanno tanto importante".

"Sarà anche l'occasione - concludono - per festeggiare tutti insieme il premio Miglior Gelato gastronomico 2024, che il Gambero Rosso ci ha assegnato nello scorso mese di gennaio e che è giunto a coronare la nostra ricerca appassionata di unioni piacevolissime e originali tra gelato e gastronomia, sempre per un gelato 'buono, pulito e giusto', come Slow Food definisce il nostro gelato dal 2014 e con cui collaboriamo fin da allora".