Gemellaggi: delegazione di Valletta in visita istituzionale a Pisa

Da giovedì 2 a domenica 5 febbraio, una delegazione della città di Valletta, capitale della Repubblica di Malta, guidata dal sindaco Alfred Zammit, è stata in visita ufficiale a Pisa, dopo la firma del patto di gemellaggio avvenuta a Malta nell’aprile del 2022. Venerdì 3 febbraio presso Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa, la delegazione, accolta da Raffaella Bonsangue, vicesindaco con delega ai Gemellaggi ed alla cooperazione internazionale, ha partecipato ad una riunione con varie rappresentanze cittadine per gettare le basi per progetti e scambi in ambito culturale, turistico, economico, formativo, sociale.

Erano presenti all’incontro: le professoresse universitarie Maria Luisa Ceccarelli Lemut e Gabriella Garzella; il dott. Andrea Cinacchi, responsabile area segreteria ed eventi Opa Pisa; il cav. Umberto Ascani, presidente dell'Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano; il cav. Giancarlo Binelli, segretario dell’istituzione; il cav. Massimo Marconi, segretario dell'Accademia di Marina dell'Ordine di Santo Stefano; il cav. Giacomo Berutto, delegato del Sovrano Ordine di Malta; Alessandro Trolese, consigliere Camerale Cciaa Toscana Nord Ovest e il professor Maurizio Polinia, vicepreside dell’Ipssar Matteotti di Pisa.

La delegazione maltese, inoltre, ha avuto la possibilità di visitare la città e scoprire le eccellenze del territorio. "Siamo felici di poter ospitare gli amici maltesi - dichiara la vicesindaco Raffaella Bonsangue - per consolidare le relazioni culturali, umane, turistiche, economiche e di cooperazione tra le due comunità, quale contributo all’integrazione dei cittadini d’Europa che hanno, nelle loro storie, valori in comune nei quali riconoscersi, 'legate' dal Mar Mediterraneo, crocevia di popoli e civiltà. Grazie anche al volo diretto tra Pisa e Valletta, potremo creare ancora più opportunità per i cittadini e, in particolare, per i più giovani, a partire da un programma di incontri e scambi tra le realtà dei nostri territori. Due realtà accomunate da una lunga storia, dall’attaccamento alle tradizioni e da una componente economica prevalente, che è quella turistica. Obiettivo della nostra Amministrazione è il rafforzamento del dialogo tra i cittadini dell’Unione Europea e con i popoli di tutte le nazioni, allo scopo di favorire l’emergere di una cittadinanza europea attiva e partecipativa, diffondendo una maggiore sensibilità verso le diversità culturali e linguistiche e di rafforzare la componente educativa delle attività di gemellaggio quale contributo alla diffusione di una cultura europeista e rafforzare, fra la gente, il sentimento di appartenenza a tutto il mondo. Le parti guardano con grande interesse ai giovani ed alle possibilità che il gemellaggio potrà loro offrire, nel campo dell’istruzione, della formazione, della cultura, secondo lo spirito alla base dell’Unione Europea".