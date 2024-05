Prosegue e si rinnova il patto di amicizia tra Pisa e la città di Corumbà in Brasile. La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore ai gemellaggi Riccardo Buscemi, ha concesso un contributo all’associazione di volontariato onlus 'La città dei bambini', che sostiene le attività educative e assistenziali della missione salesiana 'Cidade Dom Bosco'. Ieri mattina, 6 maggio, l’assessore ha ricevuto a Palazzo Gambacorti Padre Jair Marques, direttore della Missione Cidade Dom Bosco di Corumbà, che ha portato i saluti all’Amministrazione Comunale e ha ringraziato per il sostegno alle attività della missione.

Il progetto 'Adolescenti verso una professione', rivolto nel complesso a 60 giovani brasiliani di Corumbà, è teso a organizzare corsi di iniziazione professionale per 30 adolescenti tra 12 e 15 anni e corsi di qualificazione professionale per 30 adolescenti tra 15 e 18 anni. Le finalità sono quelle di rilevare le difficoltà degli adolescenti nell’approccio al primo impiego, fornendo loro gli strumenti per esprimere al meglio le proprie capacità e indirizzarsi verso alcune specifiche professioni.