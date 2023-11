Un gemellaggio nel segno della musica fra Pontedera e Matera

Un gemellaggio nel segno della musica è quello tra la scuola Pacinotti di Pontedera e l'Istituto D'Onofrio di Ferrandina di Matera. I ragazzi delle due medie ad indirizzo musicale sono stati ricevuti stamattina, 28 novembre, nella sala consiliare del Comune dall'assessore alle politiche educative Francesco Mori. Gli studenti lucani resteranno in città alcuni giorni, ospiti proprio delle famiglie pontederesi. Giovedì 30 novembre, alla Pacinotti, è in programma un concerto effettuato dagli alunni delle due scuole, in maniera congiunta e sinergica.

"Uno scambio che è una opportunità per i ragazzi - ha detto Mori, alla presenza di insegnanti e delle due dirigenti scolastiche Livia Casamassima per il D'Onofrio e Virginia Cirillo per il Pacinotti - e che è anche una occasione per far conoscere il nostro territorio". Mori ha consegnato alcuni volumi che raccontano la storia e l'arte di Pontedera e la vocazione motoristica della città.