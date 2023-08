Il comandante della Legione Carabinieri Toscana in visita a Pisa

Questa mattina il generale di brigata Lorenzo Falferi, che da poco ha assunto l’incarico di comandante della Legione Carabinieri Toscana, si è recato in visita al Comando provinciale dei Carabinieri di Pisa.

Ricevuto dal colonnello Mauro Izzo, il generale Falferi ha incontrato una rappresentanza del personale dell’Arma provinciale, dei membri del C.O.B.A.R. e dei soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Pisa alla quale ha espresso il proprio ringraziamento per il quotidiano operato, incoraggiandola a proseguire con impegno e abnegazione il servizio a favore della collettività.



Il comandante della Legione si è intrattenuto con gli ufficiali in servizio al Comando, specificando le linee d’azione da perseguire, fra cui la presenza sul territorio al servizio della popolazione ed incentivando il rapporto diretto con il cittadino.

Nel corso della mattinata il generale ha incontrato anche il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro.





Il generale Falferi ha assunto il Comando della Legione Carabinieri Toscana lo scorso 26 luglio.Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza, dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri ha ricoperto prestigiosi incarichi soprattutto operativi. Nel corso della sua carriera infatti ha comandato le Compagnie di Caltagirone, Venezia e Roma-Eur, il Reparto Operativo di Milano, il Comando Provinciale di Reggio Calabria e di Roma (suo ultimo incarico in ordine cronologico) e ha rivestito, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, l’incarico di Capo Ufficio del Comandante Generale e Capo Ufficio Criminalità Organizzata.