Confcommercio lancia 'GenerazionImpresa', un premio per le aziende storiche della provincia

Impegno, passione, lavoro e tradizione. Tutto questo è 'GenerazionImpresa', il nuovo premio che Confcommercio Provincia di Pisa ha istituito e assegnato questa mattina a 50 aziende storiche di Pisa e provincia. Una speciale cerimonia, moderata dal direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, nell'esclusiva cornice dell'Etoile Restaurant presso il Porto di Marina di Pisa, alla presenza di autorità, sindaci e amministratori locali.

"E' davvero bellissimo vedere l'emozione negli occhi di imprenditori e imprenditrici che ogni giorno svolgono il loro lavoro con passione e dedizione" afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. "Abbiamo voluto istituire questo riconoscimento che va a premiare alcune tra le realtà più conosciute del nostro territorio che hanno compiuto almeno 25 anni di età. Un premio allo straordinario lavoro svolto in questi anni e allo stesso tempo un messaggio di speranza e fiducia verso il futuro per le nuove generazioni. Grazie all'impegno di tanti imprenditori, collaboratori e famiglie le nostre imprese generano ogni giorno valore, sicurezza, fiducia e accoglienza, rappresentando nel tempo imprescindibili punti di riferimento per la comunità".

"Le imprese che hanno tagliato questo traguardo costituiscono un valore inestimabile per i nostri borghi e le nostre città" commenta il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini. "La ricchezza di un territorio è rappresentata proprio dalle imprese che vivono e lavorano sul territorio, e vedere così tante imprenditori tagliare questo prestigioso traguardo nonostante le tante difficoltà degli ultimi anni è motivo di grande orgoglio".

Ben 50 le aziende che hanno ricevuto il premio 'GenerazionImpresa' in un clima di grande partecipazione: Santerini Macchine (Bientina), Rgr Srl Comunicazione e Marketing (Calcinaia), Samovar Viaggi (Capannoli), Antica Pizzeria Dè Bacci (Casciana Terme Lari – Perignano), GiustiAuto (Cascina), Atefi Srl Nastri Trasportatori (Cascina - Navacchio), Tipografia Moderna (Cascina - Navacchio), Toscaffè Snc (Castelfranco di Sotto), Carlo Romano Macchine per cucire (Pontedera), Notarpasquale Moreno (Palaia), Scarpellini Carlo (Pisa), Laboratori Archa Srl (Pisa), Ristorante L'Artilafo (Pisa), Fiorista Giampiero (Pisa), Impresa di pulizie Cesion (Pisa), Agricola Internazionale Srl (Pisa), Paninoteca Mediceo di Nardi Matteo (Pisa), Greco Rappresentanze di Greco Domenico (Pisa), Ristorante La Buca (Pisa), Ristorante Pizzeria Neccio (Pisa), Trattoria Da Mario (Pisa), Pizzeria Nando di Carmine Grella (Pisa), Bertolini Assicurazioni (Pisa), Il Monile Srl (Pisa), Pizzeria La Tana di Riccomi Diego (Pisa), Messina Accessori Moto (Pisa), I Nastri di Mirta by Rodomonte Scali (Pisa), Lavarini Dionigi&C. Snc (Pisa), Il Birillo di Luca Ravagni (Pisa – Marina di Pisa e Tirrenia), Ristorante Barbarossa (Pisa - Marina di Pisa), Art Bijoux di Nicoletta Gambaccini (Ponsacco), Gioielleria Frosini (Ponsacco), Enoteca Barderi (Pontedera), Agenzia Immobiliare Domus di Mattolini Massimo (Pontedera), Macelleria Gastronomia Mancini (San Giuliano Terme), Mobili Scarpellini Srl (San Giuliano Terme), U.P.I.E. Di Marlin Riccardo&C. Snc (San Giuliano Terme - La Fontina), Tages (San Giuliano Terme) Hotel Villa Sonnino (San Miniato), Ristorante Bar Genovini (San Miniato), Macelli di San Miniato Srl (San Miniato), Nuovo Emporio di Fabio Zingoni&C. (San Miniato), Il Cantuccio di Federigo (San Miniato), Boutique Alberta s.n.c. Di Scardigli Alberta e Maltinti Rita (San Miniato Basso), Gioielleria Baroni di G.A.N.S. Srl (Santa Croce Sull'Arno), L'occhiale Frame s.n.c. Di Niccolai Monica e Iovine Francesco (Santa Maria a Monte), Cammina cammina di Breschi Alessandro (Vecchiano), Panificio Pardi Giovanni (Vecchiano - Filettole), Impresa di pulizie Cinacchi Srl (Vicopisano), Abbigliamento Bettini Maria Grazia (Vicopisano).

Tra i sindaci e amministratori presenti: Francesca Brogi (sindaco di Ponsacco), Matteo Ferrucci (sindaco di Vicopisano), Alessandro Puccinelli (vicesindaco di Pontedera), Simona Giuntini (vicesindaco di Capannoli), Elisa Montanelli (vicesindaco di San Miniato), Paolo Pesciatini (assessore al Commercio di Pisa), Bice Del Giudice (assessore al Commercio di Cascina), Ilaria Duranti (assessore alle Attività produttive di Castelfranco di Sotto), Daniele Bocciardi (assessore alle Attività produttive di Santa Croce sull'Arno), Chiara Ciccarè (assessore alla Pubblica istruzione di Casciana Terme Lari) e Gabriele Meucci (assessore alla Semplificazione amministrativa di San Giuliano Terme). Sponsor della manifestazione Enegan Luce e Gas.