Cambio gestione nei nidi, ancora dubbi dai genitori di San Rossore: "Realtà esclusiva da preservare"

Si sentono rassicurati solo in parte dalle parole dell'assessore Sandra Munno i genitori dei bambini che frequentano l'asilo nido di San Rossore, uno dei nidi comunali a gestione indiretta che dopo Pasqua vedrà subentrare un nuovo ente gestore.

"Siamo a sottolineare che quanto risposto ieri dall'assessora Munno vale sul presupposto che tutto il personale venga assorbito ma senza certezze contrattuali anche future; la scelta di passare o meno alla nuova gestione è del singolo educatore, per tanto non così automatica - sottolineano i genitori - per questo ribadiamo la necessità di prorogare la concessione, rimandando questo passaggio alla fine dell’anno educativo in modo da lasciare piena libertà decisionale agli educatori senza che questo ricada sui bambini a pochi mesi dal termine del loro percorso. Dobbiamo anche sottolineare un concetto importante non ben recepito: il nido San Rossore va distinto dagli altri nidi che stanno passando alla nuova gestione. È una realtà esclusiva, con una sua identità ben precisa che parte dal progetto educativo ma va oltre, con modalità relazionali tra educatori e famiglie, progetti e proposte che devono essere tutelate, frutto del lavoro di anni e anni, nel nostro caso da una sperimentazione pedagogica fatta sul campo, da studi specifici e formazione continua ricercata ad hoc. È frutto del vivere il lavoro di educatori non in maniera metodica e standardizzata ma sempre in maniera critica divergente e in evoluzione".