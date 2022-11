Torna dai genitori ubriaco nonostante il divieto per maltrattamenti: in carcere

Nella nottata di ieri, 31 ottobre, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa è intervenuta a seguito della chiamata al 112 in zona Ospedaletto, dove un cittadino marocchino segnalava la presenza del proprio figlio, ubriaco, che si era introdotto in casa nonostante il giudice avesse applicato nei suoi confronti la duplice misura cautelare dell'allontanamento urgente dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Pende contro di lui una denuncia per reiterati maltrattamenti in famiglia presentata dai genitori.

I poliziotti sono accorsi sul posto e hanno bloccato l'uomo, cittadino nordafricano 32enne, portandolo in Questura per la redazione degli atti. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento; su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato accompagnato direttamente in carcere, in attesa della convalida dell'arresto e del processo che sarà disposto dal giudice.