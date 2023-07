Geofor, in una nota, comunica che "a causa di numerose concomitanti, impreviste ed imprevedibili assenze, sono in corso alcuni disservizi e/o ritardi nei Comuni della Valdera e zona del Cuoio. Essendo questa Società impegnata a ridurre al minimo i disservizi, si invitano comunque i cittadini a tenere esposte le tipologie dei rifiuti la cui raccolta è prevista in un giorno settimanale (carta, multimateriale ed indifferenziato), mentre, in caso di eventuale mancato ritiro dell’organico entro la fine della giornata, i cittadini possono esporlo nuovamente nella successiva giornata di programmazione. L’azienda si scusa con la cittadinanza per il disagio".