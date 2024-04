Geofor avvisa di possibili variazioni nei calendari di raccolta attorno ai giorni festivi

In occasione delle festività del 25 Aprile, Giorno della Liberazione, e del 1° maggio, Festa dei Lavoratori, i calendari della raccolta porta a porta dei rifiuti urbani potrebbero presentare delle variazioni rispetto alla consueta cadenza dei ritiri. Per garantire una corretta gestione dei propri rifiuti, si consiglia perciò di consultare il sito www.geofor.it e verificare il calendario di raccolta del proprio Comune, per prendere visione delle suddette possibili variazioni. Geofor ringrazia gli utenti per la collaborazione.