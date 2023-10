Mareggiata a Marina di Pisa: ghiaia sulla strada e porto allagato

Una forte mareggiata sul litorale pisano ha creato disagi a Marina di Pisa con i sassi della spiaggia di ghiaia che sono finiti sulla strada lungomare.

"Ancora una volta una mareggiata (prevista con allerta gialla) ha flagellato Marina di Pisa e scaraventato la ghiaia sulla strada - scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - è tempo di fare ciascuno la propria parte. Il litorale pisano merita che tutti, a partire dal Comune e dalla Regione, siano impegnati a tutelarlo e valorizzarlo. Basta polemiche. Serve impegno concreto".

"Sono andato di persona a Marina di Pisa dove i sassi hanno invaso di nuovo il lungomare - ha scritto via social nella tarda serata di venerdì il sindaco Michele Conti - la Protezione civile comunale è sul posto, la situazione è monitorata. La strada sarà liberata e riaperta appena sarà possibile, ma i Marinesi sono giustamente arrabbiati. La Regione deve trovare una soluzione definitiva e investire le risorse necessarie per impedire, una volta per tutte, che a ogni mareggiata si ripeta il solito annoso disagio".

Disagi sono stati registrati anche al Porto di Pisa con l'acqua del mare che ha letteralmente allagato alcune zone dell'infrastruttura (video Simone Stefanini).