Polizia di Stato: due nuovi commissari per la Questura di Pisa

Due nuovi commissari in forza da oggi alla Questura di Pisa. Si tratta di Eva Ghilli e Andrea Curcuruto.

Il commissario capo Eva Ghilli, originaria di San Dalmazio (Volterra), si è diplomata nel 1986 presso il liceo scientifico G. Carducci di Volterra e dopo essersi arruolata come agente nella Polizia di Stato ha prestato servizio alla Questura di Torino (fino all’anno 2007) e alla Questura di Genova presso l’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Squadra Mobile VI sezione antidroga e l’Ufficio Immigrazione.

Nel 2014 ha superato il concorso per sovrintendente e nel 2017 quello per ispettore.

Nel 2016 ha conseguito la laurea con lode in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Genova discutendo una tesi sulle 'Politiche Migratorie e il Diritto di Asilo in Italia' e nel 2018 ha superato il concorso per funzionari della Polizia di Stato. Ha quindi frequentato il 108° Corso di Formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma dove ha conseguito il master di II livello in 'Diritto Organizzazione e Gestione della Sicurezza'.

Nel 2020 è stata assegnata come primo incarico alla Questura di Grosseto dove si è occupata prevalentemente della gestione del controllo del territorio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e nell’ultimo anno dell’Ufficio Immigrazione in qualità di vice dirigente. Da oggi prende servizio in Questura a Pisa, con incarico di dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Volterra.

Il dottor Andrea Curcuruto, originario di Siracusa, classe 1990, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania e, nello stesso ateneo, ha conseguito il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali. Ha svolto un periodo di tirocinio presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Nel 2019 ha superato il selettivo concorso per funzionari della Polizia di Stato. Ha frequentato il 109° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato della durata di 18 mesi nel cui ambito ha conseguito il Master di II livello in 'Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza' presso l’Università La Sapienza di Roma.

Ad aprile 2021 gli viene affidata la direzione della Polizia stradale di Sondrio, svolgendo anche un periodo di aggregazione presso le Sezioni di Polizia stradale di Milano e di Brescia.

Il 5 settembre 2022 viene trasferito alla Questura di Pisa per dirigere il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Volterra. Da oggi 4 settembre è a Pisa con incarico di vice responsabile dell’Area Gestionale per le esigenze dei servizi tecnici della Questura di Pisa.